Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»

Модель Ирина Шейк показала в сети стол с миской салата оливье и дубовые веники

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в сети фото традиционного русского салата и дубовых веников. Соответствующие кадры появились ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Серию упомянутых сторис она сопроводила словами «среда по-русски». Так, модель поставила на стол декорированную под гжель миску с посыпанным укропом салатом оливье, нарезала огурцы и овощной салат с красным луком. На размещенных кадрах Шейк также показала два веника и банные аксессуары — деревянный ушат и ковш.

Ранее манекенщица уже угощала американских друзей блюдами русской кухни. В марте 2021 года дизайнер Зак Позен публиковал в сети фотографии приготовленных ею пельменей и борща, похвалив кулинарные способности звезды.

В июне Шейк приняла участие в съемке модного бренда, для которой примерила армейский наряд. Стилисты выбрали для нее оверсайз-рубашку светло-зеленого цвета, золотистый галстук, джинсы и кожаную синюю кепку в армейском стиле. Фанаты высмеяли знаменитость, увидев в упомянутых кадрах сходство с советским политиком Владимиром Лениным.