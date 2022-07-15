В фото Ирины Шейк с оливье разглядели поддержку спецоперации на Украине

Фото модели Ирины Шейк с миской оливье стало предметом обсуждения в сети

Пользователи сети разглядели поддержку военной спецоперации России на Украине на фото супермодели Ирины Шейк. Соответствующие комментарии появились под публикацией в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Diet Prada.

В среду, 14 июля, манекенщица опубликовала в своем блоге сторис, на которых была запечатлена миска с салатом оливье с надписью Russianzz on Wednaday. Двойная латинская буква Z в окончании стала предметом обсуждения в сети.

Юзеры разделились во мнениях по поводу публикации Шейк. «Отмените ее», «Думаю, Бейонсе больше не станет с ней работать», «Уезжай в Россию, Ирина! Тебе здесь больше не место», — призывали одни.

Другие же принялись защищать модель в комментариях. «А давайте тогда и джаз отменим, там тоже двойная Z», «Я не думаю, что она подразумевала это», «А давайте просто удалим эту букву из алфавита! Я устала от этой отмены знаменитостей», «Вы нормальные? Это просто неформальное написание слова», — возмущались пользователи сети.

В апреле зрителей насторожили снимки с показа итальянского бренда Prada. Представители марки разместили фото, на котором модели идут по подиуму, выполненном в форме латинской буквы Z. Пользователи сети тогда также увидели в упомянутой символике скрытую поддержку спецоперации России на Украине.