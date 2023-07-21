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17:48, 21 июля 2023Силовые структуры

Российского военного психолога отправили в СИЗО по делу о призывах к терроризму

В Москве российского военного психолога арестовали по делу об оправдании терроризма

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве отправили в СИЗО российского военного психолога Тимофея Руденко. Об этом в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Следствие предъявило психологу обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Перовский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого на время следственных действий и отправил его в СИЗО. Защита Руденко настаивала на иной более мягкой мере пресечения, но получила отказ.

5 июля сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Майкопа Эдуарда Бешукова, публично призывавшего к экстремизму, к семи годам колонии общего режима.

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    Владимир Седов
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