Российского военного психолога отправили в СИЗО по делу о призывах к терроризму

В Москве российского военного психолога арестовали по делу об оправдании терроризма

В Москве отправили в СИЗО российского военного психолога Тимофея Руденко. Об этом в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Следствие предъявило психологу обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Перовский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого на время следственных действий и отправил его в СИЗО. Защита Руденко настаивала на иной более мягкой мере пресечения, но получила отказ.

5 июля сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Майкопа Эдуарда Бешукова, публично призывавшего к экстремизму, к семи годам колонии общего режима.