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19:19, 5 июля 2023Силовые структуры

Призывавшего в соцсетях к экстремизму россиянина осудили на семь лет

В Ростове-на-Дону суд дал семь лет колонии мужчине, призывавшему в соцсетях к экстремизму

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Майкопа Эдуарда Бешукова, публично призывавшего к экстремизму, к семи годам колонии общего режима. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бешукова признали виновным по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. Следствие и суд установили, что в марте 2021 года мужчина опубликовал на своей странице в социальных сетях видео и комментарии, которые оправдывали террористическую деятельность и призывали к экстремизму. Также 29 марта 2021 года у Бешукова было обнаружено огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы, и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что аспиранта из Владимира оштрафовали на 200 тысяч рублей за листовки с призывами к терроризму.

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    Илона Палей
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