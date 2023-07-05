Российского аспиранта оштрафовали за призывы к терроризму

Аспиранта из Владимира оштрафовали на 200 тысяч за листовки с призывами к терроризму

Второй Западный окружной военный суд Москвы оштрафовал аспиранта Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых на 200 тысяч рублей по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года аспирант разместил в общественных местах листовки с призывом к совершению насильственных действий над чиновниками. Таким образом он хотел побудить неограниченный круг лиц к осуществлению террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что на Сахалине сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики и в комиссариате.