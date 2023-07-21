Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:32, 21 июля 2023Путешествия

Россиянка описала отдых на Бали фразой «картинок из фильмов давно нет»

Россиянка побывала на Бали и рассказала, что «картинок из фильмов» на острове давно нет

Фото: Christoph Sator / DPA / Globallookpress.com

Россиянка побывала на Бали и рассказала, что туристам не следует ехать на этот остров за «картинками из фильмов», поскольку их там давно нет. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что на улицах популярного курорта не грязно, но само их состояние удручающее. По ее словам, не так просто найти не тронутые человеком локации. «Конечно, на Бали много красивых мест, но до них нужно добираться, я же мечтала выйти на улицу и увидеть очарование природы. Не вышло», — такими фразами описала свой отдых путешественница из России.

Кроме того, туристка пожаловалась на сумасшедший трафик, игнорирование местными водителями правил дорожного движения, низкий уровень сервиса и неубранные отели.

Материалы по теме:
«Россияне просто озверели» Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
«Россияне просто озверели»Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
18 марта 2023
«Повсюду извергаются клубы ядовитого дыма» Россиянка отправилась на вулканический остров в Индонезии. Чем он поразил ее?
«Повсюду извергаются клубы ядовитого дыма»Россиянка отправилась на вулканический остров в Индонезии. Чем он поразил ее?
27 апреля 2023

«В номере пахло пылью, ванная комната была грязной. Туалет тоже грязный, смесители никогда не мыли», — ужаснулась россиянка, которая сняла номер в отеле Puri Sading hotel в районе Санур за четыре тысячи рублей.

В другом отеле, PrimeBiz Hotel Kuta, туристка обнаружила пыль и мертвых муравьев. Кроме того, по ее словам, там отсутствовали любые ванные принадлежности.

Россиянка призналась, что на Бали она больше не вернется, а другим туристам посоветовала выбрать в качестве направления для путешествия Таиланд.

Ранее стало известно, что после нескольких кризисных месяцев репутация российских туристов на индонезийском острове Бали начала постепенно восстанавливаться. Такую оценку текущему поведению россиян на популярном курорте дал профессор факультета туризма Университета Удаяна доктор Ньоман Сукмарида.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме анонсировали новую индексацию пенсий

    Россиян предупредили о вреде нерегулярной половой жизни

    В Госдуме подготовили проект о праве студенток в декрете перевестись на бюджет

    Подозреваемые в грабежах угрожали заявителям у отдела полиции в Москве

    «Спиди-гонщик» на трассе в Москве попал на видео

    Россиянка расцарапала лицо полицейскому и получила 20 тысяч рублей штрафа

    Россияне с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене

    В Афганистане рассказали о требованиях к салонам красоты

    В России предложили запретить термины «экокожа» и «экомех»

    Названы условия для подорожания нефти до 90 долларов за баррель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости