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18:04, 20 июля 2023Путешествия

Оценена текущая репутация россиян на Бали

Профессор Сукмарида: репутация россиян на Бали постепенно восстанавливается

Фото: Agunng Parameswara / Getty Images

После нескольких кризисных месяцев репутация российских туристов на индонезийском острове Бали постепенно восстанавливается. Такую оценку текущему поведению россиян на популярном курорте в разговоре с РИА Новости дал профессор факультета туризма Университета Удаяна доктор Ньоман Сукмарида.

«В последнее время я и мои коллеги наблюдаем значительное сокращение сообщений о "плохом поведении" туристов из России, — заявил эксперт. — Я полагаю, что лихорадка [индонезийских] СМИ, связанная с этим вопросом, осталась позади».

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По словам академика, он очень рад, что проблема не достигла той степени, когда о россиянах мог бы сформироваться новый негативный стереотип. Сукмарида также добавил, что подобная смена настроений связана с тем, что путешественники из России стали «более осторожными в своих действиях».

Ранее сообщалось, что жители Бали стали писать больше доносов на туристов, в том числе россиян, из-за чего выросло количество депортаций. По данным властей, граждане страны все чаще жалуются на неправомерное поведение иностранцев. Приезжих призвали не воспринимать каждую зону Бали в качестве места отдыха, поскольку там живут люди.

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    Фариза Бацазова
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