ЦБ выступил за привлечение компаниями средств на бирже

Центробанк выступил за стимулирование компаний для привлечения средств на рынке капитала

Центробанк выступает за различные меры стимулирования российских компаний для привлечения ими средств на рынке капитала страны. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Прайм».

Она отметила, что регулятор приветствует все инициативы, которые касаются «выведения акций на биржу и по сути создания free-float (акции в свободном обращении, которые не принадлежат стратегическим инвесторам и могут торговаться на бирже — прим. «Ленты.ру»).

По словам Набиуллиной, бизнес часто финансирует расширение своей деятельности за счет кредитов и долговой нагрузки. Она подчеркнула, что потенциал рынка капитала в России «существенно недоиспользован».

Ранее сообщалось, что совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил его повышением проинфляционных рисков. Как сказано в сообщении ЦБ, темпы прироста цен превысили целевой показатель в 4 процента и продолжают увеличиваться.