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20:04, 21 июля 2023Экономика

ЦБ выступил за привлечение компаниями средств на бирже

Центробанк выступил за стимулирование компаний для привлечения средств на рынке капитала

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Центробанк выступает за различные меры стимулирования российских компаний для привлечения ими средств на рынке капитала страны. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Прайм».

Она отметила, что регулятор приветствует все инициативы, которые касаются «выведения акций на биржу и по сути создания free-float (акции в свободном обращении, которые не принадлежат стратегическим инвесторам и могут торговаться на бирже — прим. «Ленты.ру»).

По словам Набиуллиной, бизнес часто финансирует расширение своей деятельности за счет кредитов и долговой нагрузки. Она подчеркнула, что потенциал рынка капитала в России «существенно недоиспользован».

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Ранее сообщалось, что совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил его повышением проинфляционных рисков. Как сказано в сообщении ЦБ, темпы прироста цен превысили целевой показатель в 4 процента и продолжают увеличиваться.

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