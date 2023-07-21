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01:07, 21 июля 2023Мир

Сенат США отверг предложение ограничить помощь Киеву

Сенат США отверг предложение ограничить помощь Киеву для давления на союзников по НАТО

Фото: Yevhen Lubimov / Globallookpress.com

Сенат США отверг предложение ограничить помощь Украине для давления на НАТО, если другие страны не нарастят свои военные траты. Об этом пишет РИА Новости.

Проект поправки к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, получил 71 голос «против» при 13 «за». Законопроект предполагал выделение Киеву 2 процентов ассигнованных на помощь Украине средств до тех пор, пока все члены НАТО не доведут свои расходы на военные нужды до 2 процентов от ВВП.

Ранее бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют заявил, что Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. Льют заявил, что американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России. Однако, по его словам, нет уверенности в том, что это бы помогло предотвратить вооруженный конфликт.

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    Марина Совина
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