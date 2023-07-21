Сенат США отверг предложение ограничить помощь Киеву для давления на союзников по НАТО

Сенат США отверг предложение ограничить помощь Украине для давления на НАТО, если другие страны не нарастят свои военные траты. Об этом пишет РИА Новости.

Проект поправки к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, получил 71 голос «против» при 13 «за». Законопроект предполагал выделение Киеву 2 процентов ассигнованных на помощь Украине средств до тех пор, пока все члены НАТО не доведут свои расходы на военные нужды до 2 процентов от ВВП.

Ранее бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют заявил, что Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. Льют заявил, что американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России. Однако, по его словам, нет уверенности в том, что это бы помогло предотвратить вооруженный конфликт.