Путин объяснил отказ посетить Североморск

Путин заявил, что посетить Североморск ему помешала погода

Президент России Владимир Путин заявил, что планировал 20 июля посетить Североморск, объяснил отказ погодными условиями. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось», — объяснил российский глава.

20 июля принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Запуск первой линии «Арктик СПГ-2» запланирован на конец 2023 года-начало 2024 года.

Предыдущая региональная поездка главы государства, во время которой он посетил Дагестан, состоялась 28 июня. В ходе нее Путин пообщался с жителями Дербента.