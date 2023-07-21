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00:13, 21 июля 2023Россия

Путин объяснил отказ посетить Североморск

Путин заявил, что посетить Североморск ему помешала погода
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что планировал 20 июля посетить Североморск, объяснил отказ погодными условиями. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось», — объяснил российский глава.

20 июля принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Запуск первой линии «Арктик СПГ-2» запланирован на конец 2023 года-начало 2024 года.

Предыдущая региональная поездка главы государства, во время которой он посетил Дагестан, состоялась 28 июня. В ходе нее Путин пообщался с жителями Дербента.

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    Юлия Мискевич
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