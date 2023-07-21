Россиянам дали советы для снижения риска утечек личной информации

Эксперт Mindbox Максименкова рекомендовала не авторизовываться в сервисах через соцсети

Консультант по внедрению компании Mindbox Евгения Максименкова дала россиянам советы для снижения риска утечек личной информации. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рекомендовала для защиты данных не авторизовываться в различных сервисах через соцсети.

Максименкова посоветовала размещать на разных платформах минимум персональной информации. «Оформляете заказ продуктов на дом? Не указывайте пароль от домофона и номер квартиры — лучше сообщите их курьеру по телефону», — отметила она.

Эксперт также призвала россиян не авторизовываться на различных сайтах через соцсети. «При взломе злоумышленникам удастся получить оттуда сильно больше личной информации, чем при регистрации альтернативными способами», — пояснила она. Помимо этого, Максименкова рекомендовала не привязывать свои учетные записи к одному почтовому адресу.

Специалист посоветовала всегда проверять пользовательские соглашения. Она отметила, что по возможности нужно не соглашаться на передачу личной информации третьим лицам. Эксперт также призвала остерегаться фишинга: не переходить по подозрительным ссылкам и всегда убеждаться в том, что сайт является официальным.

«Настройте двухфакторную аутентификацию для всех сервисов, которые позволяют это сделать», — заявила Максименкова. По словам эксперта, если утечка все-таки произошла, в первую очередь нужно сменить пароль. Кроме того, каждый имеет право подать жалобу в Роскомнадзор на компанию, допустившую утечку, добавила она.

В заключении Максименкова отметила, что иногда передача данных может быть полезна. В качестве примера она привела программы лояльности некоторых компаний, которые отслеживают истории покупок пользователей и присылают им персональные выгодные предложения.

Ранее IT-специалист Евгений Баклушин раскрыл необычный способ создать безопасный пароль. Эксперт рекомендовал россиянам использовать строчку из любимой песни, взять первые буквы из каждого слова и дополнить их специальными символами и цифрами.