Россиянам раскрыли необычный способ создать безопасный пароль

IT-специалист Баклушин посоветовал использовать строчки из песен для создания паролей

Руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин раскрыл необычный способ создать безопасный пароль. В беседе с «360» он также призвал регулярно менять пароли.

Для создания безопасного пароля Баклушин рекомендовал россиянам использовать строчку из любимой песни, взять первые буквы из каждого слова и дополнить их специальными символами и цифрами.

«Например, из строки "Выйду в поле с конем", можно получить базовый пароль "ВыйВполСкон" и дополнить его, в результате использовать "Вый1Вп0л$кон". Затраты на подбор такого пароля для нарушителя, скорее всего, будут превышать потенциальную выгоду», — объяснил специалист. Такой пароль, как отметил Баклушин, можно не менять в течение полугода и больше.

Ранее IT-специалист Андрей Ефимов назвал одной из самых распространенных причин атак кибермошенников слабые пароли и повторное их использование в разных учетных записях. Эксперт посоветовал не использовать односложные комбинации. Для каждого аккаунта должен быть свой уникальный и желательно сложный пароль, объяснил специалист.