Названы четыре главных причины атак кибермошенников на россиян

Эксперт: нехватка знаний о кибербезопасности увеличивает шанс попасть на удочку мошенников

Существует четыре фактора, которые повышают риск попасть на удочку кибермошенников. Об этом россиянам в интервью агентству «Прайм» рассказал эксперт Андрей Ефимов.

В первую очередь, это нехватка знаний о кибербезопасности. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы и пользуются самыми актуальными уязвимостями. Чем больше у человека знаний об этой сфере, тем легче будет обезопасить себя, уточнил Ефимов.

Кроме этого, слабые пароли и повторное использование их также увеличивают риски попасть на удочку мошенников. Эксперт посоветовал не использовать односложные комбинации. Для каждого аккаунта должен быть свой уникальный и желательно сложный пароль, объяснил специалист.

«Очень много пользователей грешат тем, что не уделяют этому нужное внимание», — отметил Андрей Ефимов.

Также эксперт посоветовал обращать внимание на изощренные фишинговые атаки и суперновые вредоносные программы. Люди не успевают выработать тактику против одних приемов, как преступники готовят новые, рассказал специалист.

Важную роль играет подключение к ненадежным или незащищенным Wi-Fi сетям. Как объяснил Ефимов, это позволяет мошенникам перехватывать интернет-активность и получать доступ к личным данным.

Ранее эксперты перечислили категории граждан, которые наиболее уязвимы для мошенников. Чаще других в такие неприятные ситуации попадают пожилые люди, пенсионеры.

Это происходит из-за того, что они не разбираются в особенностях работы мобильных приложений, банковских сервисов и других технических нюансах. Однако попасть на удочку кибермошенников могут и совсем молодые пользователи смартфонов, например, школьники.