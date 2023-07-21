Политолог указал на уловку США в Ормузском проливе

Политолог Блохин: США пытаются заблокировать Ормузский пролив из-за ближневосточной нефти

Вводя два военных корабля в Ормузский пролив и обосновывая это действие «защитой от иранской угрозы», США на самом деле ставили своей целью заблокировать важный объект логистики ближневосточной нефти. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«За дипломатической риторикой США в данном случае скрываются реальные геополитические интересы. Ормузский пролив является важным по той причине, что именно через него происходит экспорт углеводородов Саудовской Аравии и всех остальных ближневосточных стран», — сказал специалист.

Если перекрыть Ормузский пролив, то будет энергетическая катастрофа, так как будет заблокирован экспорт большей части ближневосточной нефти — цена на нефть вырастет в разы Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Блохин также подчеркнул, что США не готовы к конфронтации с Ираном. По его мнению, это связано с тем, что в данный момент у Вашингтона другие приоритеты во внешней политике.

«Не думаю, что США что-то масштабное готовят против Ирана, потому что сейчас у них только две проблемы: Россия на Украине (...) и Китай. Военная кампания против Ирана будет означать распыление своих военных ресурсов», — объяснил специалист.

Ранее Центральное командование Пентагона заявило, что США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе. Принятое решение в Пентагоне назвали «ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли».

Так, США разместят два десантных корабля в Ормузском проливе, чтобы защитить международное судоходство от угрозы, якобы исходящей от Ирана. Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых сообщалось ранее.