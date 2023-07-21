МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о Сталине

МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о подарившем территории Сталине

МИД Польши вызовет посла России из-за слов российского президента Владимира Путина о том, что Иосиф Сталин подарил полякам западные территории страны. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter.

«Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел», — написал Моравецкий.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные территории нынешней Польши являются «подарком» советского лидера Иосифа Сталина полякам. Российский президент предположил, что Варшава могла подзабыть об этом, и выразил готовность напомнить.