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23:30, 21 июля 2023Мир

МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о Сталине

МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о подарившем территории Сталине
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

МИД Польши вызовет посла России из-за слов российского президента Владимира Путина о том, что Иосиф Сталин подарил полякам западные территории страны. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter.

«Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел», — написал Моравецкий.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные территории нынешней Польши являются «подарком» советского лидера Иосифа Сталина полякам. Российский президент предположил, что Варшава могла подзабыть об этом, и выразил готовность напомнить.

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    Марина Совина
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