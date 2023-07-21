Путин рассказал о «подарке Сталина полякам»

Президент Путин: западные территории нынешней Польши являются «подарком Сталина полякам»

Президент России Владимир Путин заявил, что западные территории нынешней Польши являются «подарком» советского лидера Иосифа Сталина полякам. Слова главы государства в пятницу, 21 июля, приводит ТАСС.

«Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии», — рассказал российский лидер.

Путин предположил, что Варшава могла подзабыть об этом, и выразил готовность напомнить.