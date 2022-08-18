Польша заподозрила Германию в намерении вернуть «подарок» Сталина

Польша заподозрила Германию в намерении вернуть территории, подаренные Сталиным

Польские власти заподозрили Германию в намерении вернуть «подарок», сделанный Варшаве советским лидером Иосифом Сталиным, пишет обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

Речь идет о территориях Силезии, Померании, Бранденбурга и Пруссии, которые отошли Польше после Второй мировой войны по указу Сталина. Теперь же, по мнению Варшавы, Берлин хочет вернуть земли, которые прежде принадлежали немецкой стороне.

«Они очень хотят получить сотни миллиардов евро компенсации за Вторую мировую войну, как бы забывая, что треть нынешней территории Польши является бывшими немецкими землями, подаренными Сталиным после Второй мировой», — напоминает автор материала.

При этом Акопов напомнил, что Польша объявила о создании крупнейшей в Европе армии, отметив, что данное решение готовилось задолго до начала российской спецоперации на Украине. «Варшава хочет вдвое увеличить свою армию, доведя ее численность до 300 тысяч (а в планах и до 400). Зачем нужна такая армия? Чтобы остановить "русскую агрессию"? Или немецкие планы по возврату утерянных после 1945-го земель?» — задается вопросом журналист.

Ранее президент Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что Германия запланировала возвращение бывших земель в пределах польских границ. По его мнению, путь к реализации такого сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза.