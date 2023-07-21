В ВСУ назвали российский истребитель Су-35 одним из лучших самолетов

Спикер ВСУ Игнат назвал истребитель Су-35 одним из лучших самолетов, представляющих угрозу

Российский истребитель Су-35 является одним из самых лучших самолетов, он представляет угрозу для Киева. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

«У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. (...) Основной самолет, который представляет для нас угрозу, — это Су-35. Это нужно признать», — признал он.

