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08:53, 21 июля 2023Бывший СССР

В ВСУ назвали российский истребитель Су-35 одним из лучших самолетов

Спикер ВСУ Игнат назвал истребитель Су-35 одним из лучших самолетов, представляющих угрозу

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский истребитель Су-35 является одним из самых лучших самолетов, он представляет угрозу для Киева. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

«У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. (...) Основной самолет, который представляет для нас угрозу, — это Су-35. Это нужно признать», — признал он.

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    Кристина Есикова
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