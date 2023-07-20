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13:59, 20 июля 2023Бывший СССР

В Киеве высоко оценили российскую ракету «Оникс»

Спикер ВСУ Игнат заявил, что украинская ПВО не может сбить российскую ракету «Оникс»
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украинская система противовоздушной обороны не может сбить российскую ракету «Оникс». Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает издание «Страна.ua».

Игнат рассказал, что эта ракета предназначена для уничтожения плавсредств и кораблей, летит со скоростью более 3000 километров в час, может высоко подниматься и снижаться до 10-15 метров над морем при заходе на цель.

По его оценке, имеющиеся у Киева средства ПВО не могут сбивать цели, летящие с такой высокой скоростью и на малой высоте. Офицер отметил, что Вооруженные силы (ВС) России не в первый раз применяют «Оникс» на прибрежной зоне Украины.

В ночь на 20 июля в Одессе дважды звучали взрывы. В ВСУ сообщили, что в результате ракетного удара были повреждены объекты логистики и административное здание.

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    Алевтина Запольская
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