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04:07, 20 июля 2023Бывший СССР

В Одессе второй раз за ночь произошли взрывы

«Страна.ua» сообщила, что в Одессе и Сумах второй раз за ночь произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

В Одессе и Сумах второй раз за ночь произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Сумах слышны взрывы. <...> Новые взрывы в Одессе», — говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичная ситуация обстоит в городе Николаев и области.

В ночь на четверг, 20 июля, уже сообщалось о взрывах в Одессе. В ряде областей страны была объявлена воздушная тревога.

19 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. По утверждению военкоров, в нем были задействованы авиация Воздушно-космических сил России и военно-морской флот. Отмечается, что результатом удара возмездия за теракт на Крымском мосту стало поражение объектов портовой инфраструктуры и хранилищ топлива.

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    Марина Совина
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