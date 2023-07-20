В Одессе второй раз за ночь произошли взрывы

«Страна.ua» сообщила, что в Одессе и Сумах второй раз за ночь произошли взрывы

В Одессе и Сумах второй раз за ночь произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Сумах слышны взрывы. <...> Новые взрывы в Одессе», — говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичная ситуация обстоит в городе Николаев и области.

В ночь на четверг, 20 июля, уже сообщалось о взрывах в Одессе. В ряде областей страны была объявлена воздушная тревога.

19 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. По утверждению военкоров, в нем были задействованы авиация Воздушно-космических сил России и военно-морской флот. Отмечается, что результатом удара возмездия за теракт на Крымском мосту стало поражение объектов портовой инфраструктуры и хранилищ топлива.