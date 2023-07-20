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02:38, 20 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

УНИАН: в украинском портовом городе Одесса прогремели мощные взрывы

Фото: Stringer / Reuters

В украинском портовом городе Одесса прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал агентства УНИАН.

«Тем временем сообщается о мощных взрывах в Одессе», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в ряде областей страны объявлена воздушная тревога. По данным агентства, Вооруженные силы Украины предупреждают о ракетной угрозе.

19 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. По утверждению военкоров, в нем были задействованы авиация Воздушно-космических сил России и военно-морской флот. Отмечается, что результатом удара возмездия за теракт на Крымском мосту стало поражение объектов портовой инфраструктуры и хранилищ топлива.

Ранее на Украине в Харькове прогремел сильный взрыв. Как стало известно, взрыв произошел после того, как в городе была отменена воздушная тревога.

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    Марина Совина
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