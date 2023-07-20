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08:16, 20 июля 2023Бывший СССР

Названы последствия ночных взрывов в Одесской области

В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики из-за взрывов в Одесской области

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) назвали последствия ночных взрывов в Одесской области. По словам пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк, повреждения получили объекты логистики и административное здание, передает РИА Новости.

«В Одессе разрушено административное здание. Последствия ещё уточняются... Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения», — рассказала Гуменюк в ходе всеукраинского телемарафона.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Сумах дважды за ночь произошли взрывы. Аналогичная ситуация наблюдалась в городе Николаев и области. В ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога.

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    Алевтина Запольская
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