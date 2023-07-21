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14:49, 21 июля 2023Силовые структуры

СВР прокомментировала призыв главы МИ-6 работать на британские спецслужбы

СВР после призыва МИ-6 напомнила россиянам о традиции англосаксов устранять перебежчиков
Ричард Мур

Ричард Мур. Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images

Служба внешней разведки (СВР) прокомментировала призыв главы МИ-6 Ричард Мур работать на британские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили о давней традиции англосаксов устранять использованных предателей и перебежчиков.

Российские граждане должны пойти на госизмену и шпионить в пользу Лондона, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине. С таким призывом выступил глава британской разведки Ричард Мур. Он отметил, что «двери МИ-6 всегда открыты» для тех граждан России, кто столкнулся с дилеммой морального выбора.

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    Екатерина Власова
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