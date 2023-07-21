Украина станет брать больше денег за транзит российской нефти

Украина повысит на 23,5% тариф на транзит нефти по «Дружбе»

Украина на 23,5 процента повысит тариф на транспортировку российской нефти по своему участку трубопровода «Дружба», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оператора нефтепровода, компании «Транснефть».

С 1 августа Россия станет платить за прокачку каждой тонны нефти в направлении Словакии и Венгрии на 4 евро больше — тариф вырастет до 21 евро за тонну.

Ссылаясь рост издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры, Украина уже трижды повышала тариф в 2022-2023 годах. С 1 апреля 2022 года плана выросла до 11,5 евро за тонну, с 1 января 2023 года — до 13,6 евро за тонну, с 1 июня — до 17 евро.

Затраты на оплату транзита ложатся на получателей нефти в Венгрии, Словакии и Чехии. Трубопровод берет начало в Самарской области России, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

Евросоюз запретил импорт российской нефти по морю 5 декабря 2022 году. Поставок по «Дружбе» санкции не коснулись, но позиции получателей российской нефти по северной и южной веткам разделились. Германия и Польша объявили о намерении вскоре прекратить закупки российской нефти, а Венгрия, Чехия и Словакия, наоборот, при обсуждении санкций добивались сохранения поставок.

В июле 2023 года Чехия заявила, что планирует импортировать российскую нефть до тех пор, пока не найдет альтернативный источник поставок. Отказ от поставок из России может произойти в начале 2025 года, когда завершится расширение мощностей трансальпийского нефтепровода TAL.