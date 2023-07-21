В аэропорту Казани закончат строительство нового терминала

К 2026 году в международном аэропорту Казань завершится строительство нового терминала

Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань планируют завершить к 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора аэропорта Дмитрия Алиева, который высказался на эту тему на полях форума «Производительность 360».

«Сейчас идет активная стадия проектирования. Мы хотим в 2023 году его закончить и 2024-2025 годы уже посвятить строительно-монтажным работам. Я думаю, что к 2026 году должен, если ничего не случится, [начать работать]», — говорит Алиев и добавляет, что пропускная способность нового терминала составит три тысячи пассажиров в час.

План по развитию международного аэропорта Казань до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по инфраструктурному развитию.

Пятый федеральный форум «Производительность 360» проходит в Казани 20-21 июля. В работе форума принимают участие ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования.

Ранее в июле сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Казани в Бишкек. Самолет вылетает из Казани в 22:35 и приземляется в 23:00 по местному времени.