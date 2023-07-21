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16:33, 21 июля 2023Силовые структуры

Последний Генпрокурор СССР Николай Трубин попал в больницу

Последний Генпрокурор СССР Николай Трубин оказался в больнице из-за проблем с сердцем

Фото: Николай Малышев / Фотохроника ТАСС

Последний Генпрокурор СССР Николай Трубин попал в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 91-летний Трубин обратился в больницу самостоятельно: он пожаловался на одышку и слабость. Тогда врачи провели обследование и выявили у мужчины нарушение ритма сердца и синдром слабости синусового узла. Отмечается, что это заболевание кровеносной системы.

В больнице приняли решение госпитализировать Трубина в отделение кардиологии.

Трубин занимал должность Генерального прокурора СССР с декабря 1990 по август 1991 года.

Ранее российский композитор и певец Юрий Антонов решил выписаться из больницы, куда попал с сердечным приступом.

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    Екатерина Власова
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