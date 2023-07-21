Названы три условия готовности Украины к мирным переговорам

Политолог Блохин назвал усталость мира от конфликта на Украине условием переговоров

Единственным возможным исходом конфликта на Украине станет процесс мирных переговоров, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, при каких обстоятельствах Киев будет готов пойти на шаг.

«Украина и Запад пойдут на переговоры, во-первых, при условии практически полного поражения украинских сил, во-первых. Во-вторых, при условии, что Запад будет не способен либо не будет желать поддерживать Украину вооружениями и финансах. В-третьих, если в международном сообществе возникнет резкое нежелание поддерживать Украину, когда уже не будет вот такой разношерстной коалиции, то есть весь мир окончательно устанет от этого конфликта (...) Переговоры в любом случае будут», — рассказал он.

Если переговоров не будет, то будет капитуляция Украины, а такой вариант не устроит Запад Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В дальнейшем эксперт прогнозирует заморозку конфликта, которое, по его мнению, может стать «затишьем перед бурей», временным состоянием, цель которого, по словам собеседника «Ленты.ру», — максимальное затягивание конфликта.

«На данный момент Украина и Запад не готовы к переговорному процессу с Россией, либо готовы, но на неприемлемых для России условиях. (...) Впоследствии, в будущем, в зависимости от побед России переговоры станут инструментом сохранения украинской государственности», — уточнил Блохин.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что только переговоры помогут Украине избежать ее уничтожения. По его мнению, при долгом отказе от диалога Киеву грозит серьезная потеря территорий. Он также подчеркнул, что Москва не будет отказываться от земель, за которые она упорно боролась. По мнению военного, для достижения договоренности с Россией Украине следует согласиться на нейтральный статус, прекращение иностранной помощи и высылку персонала НАТО из страны.

«Если вы сделаете это (вступите в переговоры — прим.. «Ленты.ру») сегодня, Украина сохранит хоть что-то, но, если мы ничего не предпримем, Украина будет просто уменьшаться в размерах и сжиматься до такой степени, что от нее почти ничего не останется», — сказал Макгрегор.