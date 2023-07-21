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11:26, 21 июля 2023Путешествия

Ценам на туры по России предрекли снижение

Вице-президент АТОР Курносов спрогнозировал уменьшение цен на туры по России

Фото: Ivan Zhuldybin / Unsplash

Освобождение туроператоров от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путевок по России приведет к снижению цен, однако сильного удешевления туров ожидать не стоит. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов.

Ранее Госдума приняла закон, который освобождает туроператоров от НДС при продаже путевок по России, сообщили РИА Новости.

По словам Курносова, туроператоры были вынуждены добавлять 20 процентов к стоимости проживания в гостиницах и отражать это в общей стоимости путевок. Поэтому туроператоры были вне конкуренции с гостиницами.

«Соответственно, введение нулевого НДС для операторов на размещение в гостинице даст возможность создать более конкурентную среду по ценам между туроператорами и гостиницами. То есть туроператоры фактически будут выставлять проживание по той же цене, что и гостиницы, но с учетом того, что в турпакет включаются и другие услуги», — отметил вице-президент АТОР.

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К сильному удешевлению туров, по его мнению, это не приведет, так как на цены одновременно действуют разные факторы. «Во-первых, спрос. Условно говоря, в Краснодарский край сейчас высокий спрос из-за того, что ограничены поездки в Крым, поэтому там, думаю, никто не заметит некоторого снижения цены», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

«Может быть, незначительное уменьшение цены путевки, но, в значительной степени, это будет определяться спросом и предложением в конкретном регионе», — подытожил он.

Ранее в АТОР сообщали, что российские туристы начали отменять туры в Крым после атаки на Крымский мост.

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    Екатерина Смирная
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