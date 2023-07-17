Россияне начали отменять туры в Крым

АТОР: часть туристов отменяет бронирование отелей в Крыму на ближайшие даты

Российские туристы начали отменять туры в Крым после атаки на Крымский мост. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), часть путешественников отказывается от бронирования отелей и туров на ближайшие июльские даты.

«Аннуляций туров в Крым 17 июля больше, чем в другие дни, но их нельзя назвать массовыми. Отменяют преимущественно туры, забронированные на ближайшие июльские даты», — пояснили в АТОР.

В ведомстве добавили, что туроператоры аннулируют брони без штрафов, предлагая полный возврат денежных средств или перенос сроков поездки в те же отели Крыма либо отели в Анапе, Геленджике и на других курортах Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за теракта на Крымском мосту. Известно, что в данный момент на полуострове отдыхают по меньшей мере 50 тысяч туристов.