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17:26, 17 июля 2023Путешествия

Россияне начали отменять туры в Крым

АТОР: часть туристов отменяет бронирование отелей в Крыму на ближайшие даты

Фото: Yana Gorbunova / Unsplash

Российские туристы начали отменять туры в Крым после атаки на Крымский мост. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), часть путешественников отказывается от бронирования отелей и туров на ближайшие июльские даты.

«Аннуляций туров в Крым 17 июля больше, чем в другие дни, но их нельзя назвать массовыми. Отменяют преимущественно туры, забронированные на ближайшие июльские даты», — пояснили в АТОР.

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В ведомстве добавили, что туроператоры аннулируют брони без штрафов, предлагая полный возврат денежных средств или перенос сроков поездки в те же отели Крыма либо отели в Анапе, Геленджике и на других курортах Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за теракта на Крымском мосту. Известно, что в данный момент на полуострове отдыхают по меньшей мере 50 тысяч туристов.

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    Марина Черняк
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