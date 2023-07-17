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14:23, 17 июля 2023Путешествия

Стало известно количество находящихся в Крыму туристов

ОСИГ: по меньшей мере 50 тысяч туристов находятся в Крыму на данный момент

Фото: «Лента.Ру»

На данный момент в Крыму отдыхают по меньшей мере 50 тысяч туристов. О количестве находящихся в республике путешественников стало известно главе Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексею Волкову, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что большая часть отдыхающих прибыла на полуостров на личном транспорте. По его словам, сейчас с местными отельерами прорабатываются различные варианты по размещению тех туристов, у которых в ближайшие дни заканчивается отдых.

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«Решение по бесплатному продлению проживания в отелях Крыма еще не принято, — добавил Волков. — Его не предоставят все. Где-то есть возможность продлить или предоставить скидку, где-то нет — из-за загрузки или по другим причинам».

Ранее в июле президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что крымские отели бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за теракта на Крымском мосту. Специалист отметил, что все отельеры республики выразили готовность пойти навстречу отдыхающим и решить вопросы продления размещения.

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    Фариза Бацазова
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