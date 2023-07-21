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01:48, 21 июля 2023Россия

В России оценили шансы Турции на вступление в Евросоюз

Сенатор Пушков: Евросоюз исключил вступление Турции в организацию в 2024 году
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления представителей Европейского союза (ЕС) о возможности принятия Турции в организацию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, что Евросоюз исключил вступление Турции в организацию в 2024 году. Он оценил шансы на присоединение страны к ЕС и допустил, что она никогда не станет частью блока.

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«Даже безвизовый режим не получит — критериям не соответствует. Тут двух мнений быть не может: это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану», — подчеркнул он.

Политик добавил, что во время президентства Эрдогана «путь для Турции в ЕС заказан». По его мнению, находясь в блоке, Анкара потеряет «возможность иметь собственное лицо на мировой арене».

Ранее представитель Еврокомиссии Петер Стано исключил возможность Турции стать членом ЕС в 2024 году. Он подчеркнул, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы». По его словам, Брюссель не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

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    Марина Совина
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