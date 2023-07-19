В Еврокомиссии оценили возможность Турции стать членом ЕС в следующем году

Представитель ЕК Стано: Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году

Турция не станет членом Евросоюза (ЕС) в 2024 году. Так представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано оценил возможность Анкары присоединиться к ЕС в следующем году, сообщают «Известия».

Стано подчеркнул, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы». Он также указал, что Брюссель не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

«Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы»,— отметил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз должен одобрить заявку Турции на вступление в объединение, и тогда Анкара перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО. Позднее сообщалось, что Швеция как член ЕС на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Анкары в объединение.

Турция подала заявку на вступление в ЕС еще в 1987 году.