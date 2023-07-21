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19:03, 21 июля 2023Бывший СССР

ВСУ лишились нескольких танков в Запорожье

Forbes: ВСУ отправили свежую бригаду в бой в Запорожье и лишились нескольких танков

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили свежую бригаду в бой на запорожском направлении и лишились нескольких танков. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Утверждается, что один из батальонов бригады предпринял попытку продвижения. В ходе нее несколько танков подорвались на минах.

«Результатом стала первая подтвержденная потеря танка PT-91, состоявшего на вооружении ВСУ. Почти наверняка он будет не последним в списке», — сказано в материале.

Экс добавил, что изначально это подразделение должно было выступать в качестве подкрепления на тех направлениях, где ВСУ удастся прорвать оборону России. Однако украинская армия понесла большие потери, из-за чего было решено задействовать резервные части, утверждает обозреватель.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Запорожской области, после чего начали проводить перегруппировку. По его словам, Киев пытался прорвать линию обороны России на ореховском участке фронта.

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