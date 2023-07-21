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06:42, 21 июля 2023Бывший СССР

Российские военные отразили семь атак ВСУ

ВС России отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские военные отразили семь атак Вооруженных сил Украины на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях», — подчеркнул он. Вертолетами были уничтожены боевые бронированные машины противника в районе Курдюмовки и Клещеевки. Российская сторона нанесла удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Дружковки.

Ранее военнослужащие из группировки «Центр» на краснолиманском направлении отразили две атаки со стороны украинских сил. Это произошло северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва.

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    Марина Совина
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