ВС России отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях

Российские военные отразили семь атак Вооруженных сил Украины на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях», — подчеркнул он. Вертолетами были уничтожены боевые бронированные машины противника в районе Курдюмовки и Клещеевки. Российская сторона нанесла удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Дружковки.

Ранее военнослужащие из группировки «Центр» на краснолиманском направлении отразили две атаки со стороны украинских сил. Это произошло северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва.