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11:50, 21 июля 2023Путешествия

В Союзе туриндустрии оценили эффект отмены НДС на путевки по России

РСТ: отмена НДС на туры по России позволит индустрии эффективно развиваться

Фото: Globallookpress.com

Принятый Госдумой в третьем чтении закон, отменяющий налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров при организации поездок по России — это важная и ожидаемая мера поддержке которая позволит ей развиваться более эффективно. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на президента организации Илью Уманского. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим пресс-релизом Союза туриндустрии.

«Мы рады, что настойчивые усилия нашего союза по отмене НДС для внутренних и въездных туроператоров были оценены в правительстве и увенчались успехом. На протяжении многих лет РСТ поднимал эту тему, но особенно остро она встала в тот момент, когда от НДС в прошлом году освободили гостиницы, кемпинги, турбазы и другие средства размещения. В чем, кстати, РСТ также принимал активное участие», — сказал Уманский.

Он пояснил, что, когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и даже к прямому бронированию отелей. Избыточная налоговая нагрузка, по словам Уманского, приводит к тому, что большинство игроков рынка внутреннего туризма сегодня — это микро- и малый бизнес, работающий исключительно по упрощенной системе налогообложения (УСН). Многие крупные туроператоры, работающие с выездными направлениями, не выходили на внутренний рынок ввиду избыточной фискальной нагрузки, следствием которой становилась нулевая или отрицательная рентабельность бизнеса, отметил глава союза.

«Отмена НДС — это именно та системная мера, которая приведет к укрупнению уже существующих туроператоров и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться. Следующим логичным шагом должен стать вопрос о необходимости освобождения от НДС сервисов по бронированию (ОТА), которые сегодня играют существенную роль в экосистеме внутреннего туризма», — уверен президент РСТ.

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Он также добавил, что за последние годы РСТ направил более 20 обращений с соответствующие ведомства с предложением отменить НДС для туроператоров при организации ими поездок по России.

Ранее, как сообщал ТАСС, Госдума приняла в третьем чтении закон, освобождающий туроператоров от НДС при продаже путевок по России.

До этого президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, планирующим въезд в Россию. «Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным [направлениям] для въезжающих в нашу страну туристов», — заявил глава государства.

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    Кирилл Садовский
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