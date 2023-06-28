В России запустят электронные визы по востребованным направлениям

Президент России Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, планирующим въезд в Россию, сообщает РИА Новости.

«Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным (направлениям — прим. «Ленты.ру») для въезжающих в нашу страну туристов», — заявил глава государства.

Ранее он рассказал, что несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС. Президент призвал рассмотреть законопроект в весеннюю сессию Госдумы:

Также туроператоры назвали самые недооцененные регионы России. Среди них оказались Бурятия, Хакасия, Сахалин и другие направления.