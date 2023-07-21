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17:19, 21 июля 2023Мир

В МИД России допустили досмотр судов в Черном море в случае необходимости

Замглавы МИД Вершинин: Россия будет при необходимости осматривать суда в Черном море

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россия в случае необходимости будет досматривать суда в Черном море, такую меру допустил в ходе брифинга в пятницу, 21 июля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что подобная мера предосторожности позволит убедиться в том, что судна не используются для перевозки оружия.

«Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — отметил замглавы МИД.

По его словам, данное решение абсолютно логично, особенно после произошедших терактов. Он подчеркнул, что в настоящий момент «нет морского гуманитарного коридора, теперь уже есть зоны, может быть, повышенной военной опасности».

Ранее дипломат указал, что в условиях прекращения зерновой сделки Россия прорабатывает новые, альтернативные маршруты вывоза зерна.

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    Варвара Кошечкина
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