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19:17, 21 июля 2023Ценности

Яна Рудковская начала носить свою одежду 21-летней давности

Российский продюсер Яна Рудковская начала носить свою одежду 21-летней давности

Фото: @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская начала носить свою одежду 21-летней давности и показала сделанные в ней фото. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

48-летняя знаменитость предстала на снимках в брендовых нарядах, приобретенных ею в 2002 году. Она позировала в красных юбке и кофте и голубом кроп-топе Chanel, приталенном платье до колен Dior с принтом и кружевом, а также в платье с цветочным узором, глубоким декольте и оборками Dolce & Gabbana.

«Удивительно, что 20 лет назад я носила эти вещи и весила 54-55 килограммов. Как познакомились с Женей [Евгений Плющенко], похудела до 50. Сейчас вернулась в свой прежний вес и снова ношу эти вещи», — заявила автор поста, добавив, что все предметы гардероба находятся в идеальной сохранности.

В марте Яна Рудковская объяснила причину отказа от различных диет. 48-летняя знаменитость заявила, что перестала ограничивать себя в еде из-за возраста. При этом она добавила, что для поддержания стройности придерживается правильного питания и ест небольшими порциями.

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    Карина Черных
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