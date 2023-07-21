Российский генконсул сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем

Генконсул Линник: Китай и Россия работают над возобновлением безвизовых групповых поездок

Власти Китая и России работают над возобновлением безвизовых групповых поездок. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник в беседе с РИА Новости.

Линник отметил, что консульство ориентируется на информацию Минэкономразвития России и надеется на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и Китаем возобновятся в ближайшее время.

Генконсул подчеркнул, что Минэкономразвития России и министерство культуры и туризма КНР, активно прорабатывают этот вопрос и завершают последние необходимые формальности.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР захотели увеличить количество пассажирских рейсов между двумя странами для поддержания роста турпотока. В посольстве РФ в Китае отметили, что транспортная доступность — важное для этого условие.