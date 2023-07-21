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16:50, 21 июля 2023Россия

В России родился Владимир Путин

В Санкт-Петербурге родился Владимир Путин

Фото: Unsplash

В Санкт Петербурге родился тезка президента России Владимира Путина по имени и фамилии. Об этом пишет Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

По информации авторов поста, мальчик появился на свет 10 июля. Мать ребенка назвала его в честь своего отца. «Он тоже Владимир и однофамилец президента России», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что человек с именем Владимир призван приводить людей к порядку и согласию.

В 2019 году жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Как стало известно, родители с самого начала хотели подобрать для ребенка «креативное» имя и «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна.

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    Сергей Истомин
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