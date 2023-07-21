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21:41, 21 июля 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о наказаниях за несвоевременную оплату ЖКУ

Министерство ЖКХ Московской области: должникам по оплате ЖКУ перестают выплачивать льготы

Фото: РИА Новости

Должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг перестают выплачивать льготы и субсидии. Об этом и других наказаниях, предусмотренных для неплательщиков, россиянам напомнили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Специалисты отметили, что оплата коммунальных услуг: плата «за комфорт и безопасность, за вывоз отходов, за свет, тепло и электричество, за работающие лифты и отремонтированные подъезды, за чистую воду и исправное газовое оборудование». Долги, в свою очередь, приводят к помехам в работе коммунальных служб, а также росту цен на услуги — неплательщик платит больше, хоть и с отсрочкой. С 31 дня просрочки за ЖКУ начисляются пени: с 31-го дня их размер составляет 1/300, а с 91-го — 1/130 ставки рефинансирования Центробанка.

Эксперты добавили, что информация о поступившей оплате направляется в органы социальной защиты, и с учетом этих данных граждане получают положенные им компенсации и субсидии. Однако тем, у кого есть долги по коммуналке, выплаты льгот и субсидий приостанавливают.

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В том случае, если долги не выплачиваются более двух месяцев, неплательщику могут отказать в предоставлении услуг. В пресс-службе отметили, что перед этим ему вышлют уведомление о необходимости оплаты и о дате возможного отключения, а также дадут 20 дней на погашение задолженности. Однако если неплательщик проигнорирует предписание, дело передадут в суд. По решению суда на банковские счета и имущество должника могут наложить арест, а самому ему запретить выезжать за границу и пользоваться автомобилем.

В июле стало известно, что в Минстрое предложили уменьшить плату за жилищно-коммунальные услуги для семей мобилизованных.

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    Полина Кислицына
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