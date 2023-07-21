ФСБ задержала пытавшегося купить взрывные устройства россиянина

ФСБ задержала под Белгородом мужчину, пытавшегося купить взрывчатку и взрывные устройства

ФСБ задержала в Белгородской области мужчину, который пытался купить взрывчатку и взрывные устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину взяли с поличным около тайника с гексогеносодержащим пластичным взрывчатым веществом и электродетонатором мгновенного действия неподалеку от поселка Дубовое. Средства поражения силовики изъяли.

По их данным, мужчина вместе с неустановленными лицами в дальнейшем планировал продать купленное на территории России. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 5 статьи 222.1 («Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Задержанному грозит до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве силовики задержали мужчину за незаконное хранение винтовки, револьвера и патронов.