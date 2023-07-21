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12:36, 21 июля 2023Мир

В ФРГ отчитались о новой поставке танков Leopard на Украину

Минобороны ФРГ: Берлин за неделю поставил ВСУ 10 танков Leopard 1 и пакет 155-мм снарядов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

За прошедшую неделю Берлин поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) десять танков Leopard 1 и пакет из трех тысяч снарядов калибра 155 миллиметров для западных артиллерийских систем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Сообщается, что в список поставок также вошли 20 танковых пулеметов MG3, четыре бронемашины, 16 грузовиков, 100 тысяч аптечек и один танковый мостоукладчик.

Ранее Минобороны Испании сообщало, что на следующей неделе Мадрид отправит Украине четыре боевых танка Leopard 2A4. Министр обороны королевства Маргарита Роблес также заявила, что Киев получит десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и карет скорой помощи. Роблес также объявила об отправке в течение лета нового груза с легким вооружением и боеприпасами тяжелого калибра.

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    Виктория Кондратьева
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