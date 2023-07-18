Испания анонсировала отправку Украине четырех танков Leopard

Глава Минобороны Испании Роблес анонсировала отправку Украине четырех танков Leopard 2A4

Испания на следующей неделе отправит Украине четыре боевых танка Leopard 2A4. Поставки анонсировала глава Минобороны королевства Маргарита Роблес.

Помимо прочего, Киев получит десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и карет скорой помощи. Роблес также объявила об отправке в течение лета нового груза с легким вооружением и боеприпасами тяжелого калибра.

В начале июля премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид передаст Киеву еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Он также рассказал, что Испания собирается отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

Ранее глава испанского правительства пообещал поддерживать Киев столько времени, сколько это необходимо. Он также объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 55 миллионов евро.

