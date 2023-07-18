Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 18 июля 2023Мир

Испания анонсировала отправку Украине четырех танков Leopard

Глава Минобороны Испании Роблес анонсировала отправку Украине четырех танков Leopard 2A4

Фото: Catalan / Wikimedia

Испания на следующей неделе отправит Украине четыре боевых танка Leopard 2A4. Поставки анонсировала глава Минобороны королевства Маргарита Роблес.

Помимо прочего, Киев получит десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и карет скорой помощи. Роблес также объявила об отправке в течение лета нового груза с легким вооружением и боеприпасами тяжелого калибра.

В начале июля премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид передаст Киеву еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Он также рассказал, что Испания собирается отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

Ранее глава испанского правительства пообещал поддерживать Киев столько времени, сколько это необходимо. Он также объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 55 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    Имя Исинбаевой уберут из названия стадиона в Дагестане

    Создан «ChatGPT для хакеров»

    Названы способные сэкономить при уплате земельного налога категории россиян

    Тренер раскрыл опасность тренировок натощак

    Гарик Сукачев рассказал об отношениях с женой после 36 лет брака

    Бешеный бобр покусал купавшуюся в озере девочку

    ФСБ нашла у москвича арсенал и изъяла его

    В Москве начнет работать открытый каток из синтетического льда

    Врач назвала главные отличия симптомов кишечной инфекции от пищевого отравления

    Ведущая популярного реалити-шоу назвала одну особенность современных звезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости