Премьер Испании объявил о выделении помощи Украине на 55 миллионов евро

Премьер Испании Педро Санчес объявил о выделении помощи Украине на 55 миллионов евро

Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Киев столько времени, сколько это необходимо. Он также объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 55 миллионов евро, сообщает газета El Mundo.

По словам Санчеса, поддержка Украины продолжится независимо от той цены, что придется заплатить странам ЕС. Помимо этого, он отметил, что условия и сроки мирных переговоров сегодня может устанавливать только Киев.

В заключение испанский премьер поддержал создание совета Украина — НАТО.

Ранее стало известно, что испанский премьер поехал в Киев в первый день председательства королевства в Совете ЕС. Санчес хотел бы, как он сказал, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Испания в субботу, 1 июля, приняла на полгода обязанности страны-председателя Совета ЕС. Такие полномочия перешли к ней от Швеции. Пиренейское королевство начнет председательствовать в сообществе в пятый раз с момента вхождения Испании в состав Европейского союза, то есть с 1986 года. 1 января 2024 года эти обязанности должны перейти к Бельгии.