Премьер Испании поехал в Киев с официальным визитом

Глава правительства Испании Педро Санчес поехал в Киев с официальным визитом

Глава правительства Испании Педро Санчес поехал в Киев в первый день председательства королевства в Совете ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.

«Уже в Киеве», — написал он в соцсети, сообщив об официальном визите. Санчес хотел бы, как он сказал, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине вместе с президентом Владимиром Зеленским. В ходе визита он также запланировал встретиться с членами Верховной Рады.

Помимо этого, премьер Испании выразил слова поддержки и европейской солидарности с Киевом. Санчес указал, что Испания и ЕС в целом продолжат помогать Украине «до тех пор, пока мир не вернется в европейские страны».