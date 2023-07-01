Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине при председательстве Испании

В ходе председательства Испании в Совете Европейского союза (ЕС) ожидаются «очень важные» события, связанные с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE, его цитирует ТАСС.

Политик уточнил, что события будут связаны как и с происходящем на поле боя, так и с «более или менее теневыми» переговорами, направленными на урегулирование конфликта.

«Все успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит», — высказался политик. По его мнению, вопрос диалога Москвы и Киева зависит от того, какие события произойдут в скором времени.

Ранее Боррель заявил, что переговоры между Россией и Украиной вряд ли начнутся до выборов президента США в 2024 году. Европейский политик также счел, что Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не одержит победу.