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09:21, 1 июля 2023Мир

Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине

Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине при председательстве Испании

Фото: Christine Olsson / Reuters

В ходе председательства Испании в Совете Европейского союза (ЕС) ожидаются «очень важные» события, связанные с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE, его цитирует ТАСС.

Политик уточнил, что события будут связаны как и с происходящем на поле боя, так и с «более или менее теневыми» переговорами, направленными на урегулирование конфликта.

«Все успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит», — высказался политик. По его мнению, вопрос диалога Москвы и Киева зависит от того, какие события произойдут в скором времени.

Ранее Боррель заявил, что переговоры между Россией и Украиной вряд ли начнутся до выборов президента США в 2024 году. Европейский политик также счел, что Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не одержит победу.

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    Анастасия Шейкина
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