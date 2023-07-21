В Госдуме захотели давать деньги на жилье одной категории граждан

Госдума приняла законопроект о выплате на жилье семьям погибших в зоне СВО сотрудников МВД

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому одна категория россиян получит право на выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дума ТВ».

Согласно законопроекту, деньги будут выдаваться семьям полицейских и сотрудников МЧС, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при исполнении служебного долга. При этом у сотрудника должна быть выслуга десять лет. Помимо этого, преимущественное право на получение выплаты есть у ветеранов СВО из числа сотрудников МВД.

«В данном законопроекте речь идет об исправлении неточности, несправедливости в отношении семей погибших сотрудников МВД и иных ведомств, в частности Федеральной противопожарной службы, Службы судебных приставов, таможенной службы и иных органов», — объяснил член комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Ранее стало известно, что в Татарстане выпускникам детских домов захотели выдавать жилье без очереди за участие в специальной военной операции на Украине. Соответствующее предложение подготовил государственный совет республики.