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13:03, 21 июля 2023Среда обитания

В Госдуме захотели давать деньги на жилье одной категории граждан

Госдума приняла законопроект о выплате на жилье семьям погибших в зоне СВО сотрудников МВД
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Telegram-канал «Дума ТВ»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому одна категория россиян получит право на выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дума ТВ».

Согласно законопроекту, деньги будут выдаваться семьям полицейских и сотрудников МЧС, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при исполнении служебного долга. При этом у сотрудника должна быть выслуга десять лет. Помимо этого, преимущественное право на получение выплаты есть у ветеранов СВО из числа сотрудников МВД.

«В данном законопроекте речь идет об исправлении неточности, несправедливости в отношении семей погибших сотрудников МВД и иных ведомств, в частности Федеральной противопожарной службы, Службы судебных приставов, таможенной службы и иных органов», — объяснил член комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Ранее стало известно, что в Татарстане выпускникам детских домов захотели выдавать жилье без очереди за участие в специальной военной операции на Украине. Соответствующее предложение подготовил государственный совет республики.

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    Варвара Кошечкина
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