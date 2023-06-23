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18:24, 23 июня 2023Среда обитания

Сиротам в одном регионе предложили давать жилье без очереди за участие в СВО

«Ъ»: сиротам в Татарстане предложили давать жилье без очереди за участие в СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Татарстане выпускникам детских домов захотели выдавать жилье без очереди за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее предложение подготовил государственный совет республики, передает «Коммерсант».

Ежегодно из детдомов Татарстана выпускаются более 1,5 тысячи человек, однако денег в региональном бюджете на квартиру каждому из них нет. По этой причине фактический срок ожидания жилья увеличивается до пяти лет и более. В качестве решения этой проблемы власти республики решили принять закон, согласно которому воспитанники детдомов, участвующие в военных действиях «на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», будут иметь «преимущественное право» на жилье. Таким образом они рассчитывают «повысить социальные гарантии» и надеются стимулировать их принимать участие в СВО.

Планируется, что законопроект будет принят на следующей сессии Госсовета в июле. В данный момент, согласно нормам федерального и республиканского законодательства, детям, которые остались без родителей, с наступления 18-летнего возраста (либо после получения профессионального образования, прохождения службы в армии, отбывания срока в исправительном учреждении) предоставляют жилье по договору социального найма. Сироте полагается выдать квартиру или дом площадью не менее 24 квадратных метров в том же населенном пункте, где он жил или находился в детдоме. В случае, если он хочет получить недвижимость в другом городе, ему необходимо сначала прописаться там.

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Глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию госсовета республики, депутат «Единой России» Александр Тыгин рассказал, что госсовет не обладает информацией о том, сколько сирот сейчас участвуют в СВО. При этом он выразил надежду, что такие сведения в итоге удастся получить. Тыгин также заверил, что с принятием закона другие выпускники детдомов не останутся без жилья.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, для продвижения очереди в случае получения кем-то преимущественного права необходимо увеличить число выдаваемых сиротам квартир — в противном случае для тех, кто им не обладает, она будет двигаться еще медленнее. В 2023 году в Татарстане планируют выдать 930 квартир детям-сиротам, попавшим в соответствующий реестр до февраля 2018 года — на 330 объектов недвижимости больше, чем в 2022-м. Для этой цели собираются выделить 1,58 миллиарда рублей из бюджета республики и 114 миллионов — из федерального бюджета. В регионе пообещали к 2025 году обеспечить жильем всех сирот, которым исполнилось 23 года.

В апреле стало известно, что в России приступили к разработке единой системы выдачи квартир сиротам. По данным Министерства строительства и «Дом.РФ», пробный проект уже запустили в нескольких регионах страны.

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    Полина Кислицына
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