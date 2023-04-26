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06:25, 26 апреля 2023Россия

В России приступили к разработке единой системы выдачи квартир сиротам

«Известия»: единую систему учета жилищного фонда для сирот разрабатывают в России
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Единую систему учета специального жилищного фонда для сирот разрабатывают в России. Пробный проект уже запустили в нескольких регионах страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и «Дом.РФ».

Как рассказал изданию заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, создание такой системы учета позволит формировать единую базу, которая позволит не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение с учетом актуальных данных.

Пилотный проект уже запустили в Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Калининградской, Омской областях и Красноярском крае. Здесь сформировали списки жилья для его выдачи. Всего получилось около 15,3 тысячи объектов. В остальных субъектах приступить к реализации проекта планируется в следующем году.

В «Дом.РФ» отметили, что в единой системе будут учитываться необходимый объем и источники предложения по благоустроенным квартирам на первичном и вторичном рынках, доступным для покупки. С помощью этого сервиса поиск жилья, отвечающего требованиям, будет занимать меньше времени, а также ускорится его передача регионам.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что прокуроры должны уделять серьезное внимание защите прав детей, своевременным выплатам им социальных пособий и обеспечению сирот жильем.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших страну россиян для решения проблем детей-сирот. Она подчеркнула, что в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

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Екатерина Подвигина
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